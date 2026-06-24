Селекционерът на Хаити е начело на тима от две години, води го на Мондиал 2026, но никога не е бил в страната

Себастиен Мине е старши треньор на националния отбор на Хаити от две години, а в момента води тима на първо участие на Световно първенство от 1974 година насам. Въпреки че французинът не е стъпвал в карибската страна поради продължаващата криза със сигурността, той се надява да поправи това в близко бъдеще. Отборът, воден от Мине стана първият, елиминиран от Мондиал 2026 след загуби от Шотландия и Бразилия, като ще се изправи срещу Мароко в последния си мач от група C в сряда. Тимът на Хаити не е играл мач на родна почва от 2021 година, когато страната беше обхваната от насилие от банди след убийството на президента Жовенел Моиз.

„За съжаление това се случва за първи път в кариерата ми - не успях да отида там през последните две години поради съображения за сигурност, както може би разбирате“, коментира Себастиен Мине, цитиран от агенция Reuters и добави: „Надявам се, че мога да отида в Хаити. Присъствието ми там би било много полезно за местните треньори и би помогнало за откриването на таланти на местно ниво.“ По-голямата част от отбора на Хаити е съставен от диаспората на страната, като 21-годишният полузащитник Уудънски Пиер е единственият член на тима, който играе за хаитянски клуб.

„Успях да избера един талант от Хаити в 26-те играчи. Има футболисти като тези, които чакат там, чакат да бъдат открити. Убеден съм, че това е дом на футбола. Въпреки контекста и предисторията, не е случайно, че страната се класира преди много години. Надявам се това да се случи. Не мога да кажа кога ще бъде възможно, но ако е възможно, ще отидем там тази година“, каза още Себастиен Мине. Въпреки отпадането си от Мондиал 2026, футболистите на Хаити са решени да дадат всичко от себе си, за да спечелят първите точки за страната си на Световно първенство, след като загубиха и трите мача при единственото си предишно участие. „Независимо от елиминацията, е важно да играем добре в третия двубой, защото класирането ни за Световното първенство донесе толкова много надежда за хаитянците. Да, допуснахме две загуби, но истинското поражение би било да се предадем“, обясни Мине.



Мачът срещу Мароко ще бъде последен за капитана Джони Пласид за страната му, тъй като 38-годишният вратар се оттегля от международния футбол след турнира. „Надявам се, че ще му предложим най-доброто изпращане в този последен двубой. Може би 1 точка, може би 3 точки, които биха направили история и биха били невероятни за капитана на Хаити“, заяви селекционерът.

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Снимки: Gettyimages