Обрат: BC.Game задържа Senzu с постоянен трансфер

Отборът на BC.Game официално обяви привличането на Азбаяр "Senzu" Мункхболд с постоянен договор. 19-годишният монголец игра за отбора под наем от април насам, а сега организацията е откупила правата му от The MongolZ.

Любопитното е, че само ден по-рано BC.Game информира за края на наема на Senzu и напускането му, както Sportal.bg вече съобщи, но впоследствие постигна споразумение за постоянен трансфер.

До момента Senzu изигра четири официални мача за отбора, като участва на IEM Атланта и CS Asia Championship. Въпреки че BC.Game все още няма активен VRS ранкинг, клубът продължава изграждането на състава около звездите Олександър "s1mple" Костилев, Денис "electroNic" Шарипов и вече официално привлечения Senzu.

Снимка: HLTV

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