Селекционерът на Босна: Планът ни е да атакуваме Катар от самото начало

Босна и Херцеговина ще подходи максимално офанзивно в двубоя си с Катар. Това мнение изрази селекционерът на балканския тим Сергей Барбарез преди заключителния кръг мачове от група "В" на Световното първенство.

И Босна, и Катар имат по една точка в актива си до момента и победа практически ще ги класира за 1/16-финалите на Мондиала. Равенство ще остави състава на Барбарез на третата позиция, но с 2 точки тимът почти сигурно няма да може да продължи напред.

Всичко или нищо: Босна и Херцеговина и Катар в директен спор за оцеляване

"Нашата цел никога не е била да се защитаваме 90 минути. Разбира се, има фази от мача, в които трябва да оставиш инициативата на противника. Но предстоящият мач няма да е такъв с дълги топки и солидна игра в защита. На терена ще има два отбора, които се нуждаят от задължителна победа. Това, че хората ни определят като фаворит в двубоя, няма да промени настройката ни за него. Ако гледаме само ранглистата на ФИФА, Катар е по-напред и те трябва да са фаворитът. Не можем да си позволим никакво подценяване, защото формата много често е по-важна от качеството в състава", обобщи Барбарез.

Двубоят между Босна и Херцеговина и Катар е тази вечер от 22:00 часа българско време в Сиатъл.

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Снимки: Gettyimages