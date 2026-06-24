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Всичко или нищо: Босна и Херцеговина и Катар в директен спор за оцеляване

  • 24 юни 2026 | 10:45
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Всичко или нищо: Босна и Херцеговина и Катар в директен спор за оцеляване

Развръзката в група “B” на Световното първенство ще бъде тази вечер, а ситуацията за Босна и Херцеговина и Катар е пределно ясна – само победа може да остави някой от двата отбора в играта за елиминациите. Сблъсъкът между двата тима в Сиатъл е от 22:00 часа българско време.

По същото време играят Швейцария и Канада, които на 99% са сигурни за 1/16-финалите.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Предимството на босненците е, че имат голова разлика -3, докато тази на Катар е -6. Ако някой от двата отбора успее да спечели и да се класира като един от най-добрите трети тимове, пътят напред става сложен и зависи от подреждането в останалите групи. При сензационно класиране на второ място в групата, съперник на 1/16-финалите ще бъде вторият от Група A, където са Мексико, Южна Корея, Чехия и Южна Африка.

Селекционерът на Босна и Херцеговина Сергей Барбарес ще трябва да прекроява защитата си, тъй като младият талант Тарик Мухаремович е наказан след червения картон, получен срещу Швейцария. Въпреки това наставникът остава оптимист: „Имаме достатъчно добри играчи, които да го заменят. Не обичам да се оплаквам. Този последен мач е най-важният за нас“.

Катар влиза в мача след тежък психологически удар – загубата с 0:6 от Канада. Проблемите на Юлен Лопетеги се задълбочават от липсата на защитника Хомам Ахмед и халфа Асим Мадибо, които също са наказани. Испанският селекционер подчерта, че основната му задача е била да възстанови играчите ментално: „Ще се борим със зъби и нокти. Все още има за какво да играем“.

Босна и Катар са се срещали два пъти в историята си досега, и двата пъти в контроли: 2:0 за катарците през 2000 година и 1:1 десет години по-късно.

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