България с рекорден брой атлети на Балканското за юноши и девойки под 18 години в Словения

България изпраща рекорден по мащаби отбор на Балканския шампионат за юноши и девойки под 18 години, който ще се проведе в словенския град Ново Место на 4 юли. Страната ни ще бъде представена от общо 40 атлети (19 юноши и 21 девойки).
Състав:
100 м: Дилян Чернополски, Софи Димитров, Мирела Минчева
400 м: Васил Антонов, Стилиян Панев, Евгения Стоименова, Деница Тодорова
800 м: Жаклин Желева, Стефания Любенова
1500 м: Ангел Дарандашев, Алис Илиева
3000 м: Зара Илиева
110 м пр: Никола Петков, Дилян Чернополски
100 м пр: Емили Кирякова
2000 м стипълчейз: Айтунч Алиев
Скок на височина: Манол Гешев, Теодора Стоименова
Скок на дължина: Стилиян Орлинов, Илиян Марков, Клара Димитрова
Троен скок: Кристиян Боянов, Борис Хаджитодоров, Виктория Ангелова, Сияна Стоянова
Гюле: Димитър Стефанов, Николай Цветанов, Радослава Йорданова, Стефани Димитрова
Диск: Ивайло Петров, Николай Цветанов, Радослава Йорданова, Стефани Димитрова
Чук: Ивилин Колев, Николай Кайряков, Теодора Андреева, Нели Димитрова
Копие: Михаил Русинов, Димитър Воденичаров, Мария Илиева, Михаела МихайловаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google