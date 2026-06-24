България с рекорден брой атлети на Балканското за юноши и девойки под 18 години в Словения

България изпраща рекорден по мащаби отбор на Балканския шампионат за юноши и девойки под 18 години, който ще се проведе в словенския град Ново Место на 4 юли. Страната ни ще бъде представена от общо 40 атлети (19 юноши и 21 девойки).

Състав:

100 м: Дилян Чернополски, Софи Димитров, Мирела Минчева

400 м: Васил Антонов, Стилиян Панев, Евгения Стоименова, Деница Тодорова

800 м: Жаклин Желева, Стефания Любенова

1500 м: Ангел Дарандашев, Алис Илиева

3000 м: Зара Илиева

110 м пр: Никола Петков, Дилян Чернополски

100 м пр: Емили Кирякова

2000 м стипълчейз: Айтунч Алиев

Скок на височина: Манол Гешев, Теодора Стоименова

Скок на дължина: Стилиян Орлинов, Илиян Марков, Клара Димитрова

Троен скок: Кристиян Боянов, Борис Хаджитодоров, Виктория Ангелова, Сияна Стоянова

Гюле: Димитър Стефанов, Николай Цветанов, Радослава Йорданова, Стефани Димитрова

Диск: Ивайло Петров, Николай Цветанов, Радослава Йорданова, Стефани Димитрова

Чук: Ивилин Колев, Николай Кайряков, Теодора Андреева, Нели Димитрова

Копие: Михаил Русинов, Димитър Воденичаров, Мария Илиева, Михаела Михайлова

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