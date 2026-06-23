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БФЛА обяви състава на България за Балканиадата под 18 г.

  • 23 юни 2026 | 17:51
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БФЛА обяви състава на България за Балканиадата под 18 г.

Българската федерация по лека атлетика обяви състава, който ще представя родината ни на Балканиадата по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години. Надпреварата ще се проведе в Нове Место на 4 юли.

Състав на България за Балканиадата за юноши и девойки до 18 г в Нове Место на 4 юли

100 м
Дилиян Чернополски
Софи Димитров, Мирела Минчева

400 м
Васил Антонов, Стилиян Панев

Евгения Стоименова, Деница Тодорова

800 м
Жаклин Желева, Стефания Любенова

1500 м
Ангел Дарандашев, Алис Илиева

3000 м
Зара Илиева

110 м с преп.
Никола Петков, Дилян Чернополски

100 м с преп.

Емили Кирякова

2000 м с преп.

Айтунч Алиев

Скок на височина
Манол Гешев, Теодора Стоименова

Скок на дължина
Стилиян Орлинов, Илиян Марков

Клара Димитрова

Троен скок
Кристиян Боянов, Борис Хаджитодоров

Виктория Ангелова, Сияна Стоянова

Гюле
Димитър Стефанов, Николай Цветанов

Радослава Йорданова, Стефани Димитрова

Диск
Ивайло Петров, Николай Цветанов

Стефани Димитрова, Симона Андреева

Чук
Ивелин Колев, Николай Кайряков

Теодора Андреева, Нели Димитрова

Копие
Михаил Русинов, Димитър Воденичаров

Мария Илиева, Михаела Михайлова

Щафета 4 х 100 м
Дилян Чернополски, Стилиян Орлинов, Илиян Марков, Васил Антонов

София Димитров, Мирела Минчева, Евгения Стоименова, Деница Тодорова

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