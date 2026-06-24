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Спърс взеха от Денвър заместник на Уемби

  • 24 юни 2026 | 09:32
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Спърс взеха от Денвър заместник на Уемби

Сан Антонио Спърс направиха фантастичен ход на драфта в НБА! Франчайзът от Тексас си осигури сериозно подсилване в подкошието, което през следващите години ще пази гърба на първата звезда на отбора Виктор Уембаняма.

Както съобщава Шамс Чарания от ESPN новото попълнение в редиците на "Шпорите" е Тарис Рийд Джуниър. Той бе избран под №26 в първия кръг на драфта от Денвър Нагетс, но веднага след това правата му бяха изтъргувани на Сан Антонио Спърс. Там той се присъединява към бившия си съотборник от колежа Стефон Касъл.

Кой е новият „бодигард“ на Уембаняма?

Тарис Рийд Джуниър (22 г.) има невероятна колежанска кариера зад гърба си. След първите си два сезона в Мичиган, той премина в Юкон и стана абсолютен стълб на вътрешната линия под ръководството на треньора Дан Хърли.

Този 208-сантиметров център пристига в Тексас след брутален последен сезон. Той изведе „Хъскитата“ отново до мача за националната титла, а по време на тазгодишния турнир „Мартенска лудост“ записа стряскаща статистика – 19,5 точки и 13,2 борби на мач!

Рийд беше включен в първия отбор на All-Big East конференцията тази година и беше обявен за най-полезен играч на Източния регион на NCAA.

Спърс изграждат стена в подкошието

Няма съмнение, че момчето от Кънектикът ще има огромна роля в изграждането на светлото бъдеще на Сан Антонио, където ще формира страховит тандем под коша с Виктор Уембаняма.

Интересното е, че Спърс не спряха дотук по отношение на „височината“. Преди да привлекат Рийд, тексасците избраха още едно чудо от Кентъки с 20-ата позиция в първия кръг – 208-сантиметровия Джейден Куейнтънс.

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