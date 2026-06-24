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Сезонът за Георги Герганов в Америка приключи преди да е започнал

  • 24 юни 2026 | 11:09
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Сезонът за Георги Герганов в Америка приключи преди да е започнал

Бившият капитан на Ботев Враца Георги Герганов приключи сезона си в Америка преди да е започнал, а причината за това е тежка контузия, сподели самият той със стори в социалната мрежа Инстаграм. Гардът облече екипа на Брадли, за да се подвизава в колежанското първенство, но лошата новина най-вероятно ще попречи на изявите му там за дълго време.

"Това не е ъпдейтът, който се надявах да споделя, но всъщност моят сезон приключи заради контузия.

Трудно е да опиша с думи колко много означава тази игра за мен и стоейки далеч боли повече, отколкото мога да опиша. Но научих, че ти не можеш да избираш предизвикателствата, които ти отправя живота - ти само можеш да избереш как да отговориш на тях. Ще атакувам възстановяването със същата страст и решителност, които ме доведоха тук.", написа Герганов в профила си.

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