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Реал Мадрид каза "да" на Евролигата за още 10 години

  • 23 юни 2026 | 15:46
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Реал Мадрид каза "да" на Евролигата за още 10 години

Реал Мадрид подписа нов 10-годишен договор с Евролигата и ще продължи да бъде постоянен участник в най-престижния клубен баскетболен турнир на Стария континент, съобщава Eurohoops.

С това решение испанският гранд потвърждава ангажимента си към дългосрочната визия на Евролигата, в рамките на която клубовете-акционери ще преминат към франчайз модел на управление.

Реал беше последният от клубовете-акционери, който все още не бе финализирал новото споразумение. След подписването му Евролигата направи още една важна крачка към изграждането на бъдещата си структура преди предстоящото заседание на управителния съвет.

Фактът, че всички клубове-акционери вече са обвързани с новите дългосрочни договори, поставя под сериозно съмнение перспективите пред евентуалния проект НБА Европа, който се разглежда като потенциален конкурент на Евролигата.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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