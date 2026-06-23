Спортната зала "Диана" в Ямбол е въведена в експлоатация след ремонт за над 4 милиона евро

Спортната зала "Диана" в Ямбол е въведена в експлоатация след извършен основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Игралното поле е разширено, а седящите места са 1800. Извършените дейности са на обща стойност е 4 102 655 евро. Подробности за изпълнените работи представиха на пресконференция в сградата на Общината кметът на Ямбол Валентин Ревански и главният експерт от отдел „Европейско финансиране и програми” в местната администрация Ниязи Ашиков.

Ремонтът на основното спортно съоръжение за града и региона започна през пролетта на 2024 г. по проект „Основен ремонт на спортна зала „Диана” за въвеждане на енергоефективни мерки” по Националния план за възстановяване и устойчивост. за цялостното обновяване беше осигурено европейско финансиране от 851 966 евро, допълнителни 167 359 евро дойдоха от държавния бюджет, а от общинския бюджет бяха инвестирани 1 083 075 евро.

По сградата е извършено топлинно изолиране на външни стени, на покрив и под, подмяна на прозорци и врати, оптимизирана е работата на отоплителната, охлаждащата, вентилационната и осветителната инсталации, каза на пресконференцията Ниязи Ашиков от отдела за европейско финансиране и програми към общината.

Залата вече разполага с комбинирана система за отопление и охлаждане, също и с фотоволтаична централа за собствено потребление. В резултат на всички мерки сградата вече е от клас А за енергопотребление и съответства на минималните нормативни изисквания за сграда с близко до нулево потребление, посочи той.

Във вътрешните пространства са подменени електрическата, ВиК, пожароивестителната и други инсталации, положени са нови различни видове настилки, доставено и монтирано е оборудване и обзавеждане.

Ремонтът на зала „Диана” беше голямо предизвикателство, каза кметът на Ямбол Валентин Ревански. Той припомни, че временно ремонтът бе спрян, за да намери решение за монтиране на повече седалки от предвидените в първоначалния проект 1400 на брой. „С прилагане на нова система за пожарогасене успяхме да направим така, че в залата да има 1800 седящи места", посочи той. Ремонтирано е и външното пространство около спортното съоръжение, за да може да бъде използвано за различни инциативи, допълни кметът.

Игралното поле е разширено и това беше най-важното изискване, което трябваше да приложим, отговори кметът на поставен въпрос. По думите му, дължината на полето е по-малка с по 50 см от двете страни. „Но това, което ни каза президентът на Българската федерация по баскетбол (БФБ) Георги Глушков е, че най-важна е широчината. Мястото под кошовете е за съдиите, за да имат малко по-добра видимост. Т. е. това, което е най-важното – ширината на игрището, е постигнато”, каза още Валентин Ревански.

На въпрос дали мъжкият баскетболен отбор на Ямбол ще тренира вече в зала „Диана”, кметът посочи, че местният баскетболен клуб е подал заявление за включване на отбора в Националната баскетболна лига за сезон 2026/2027. „Разговарях два пъти с ръководството, по техните думи ще бъдат в НБЛ, но за да тренират, трябва да има и отбор. Като има – естествено, са добре дошли”, каза Ревански.

В началото на октомври 2024 г. Управителният съвет на Баскетболния клуб (БК) Тунджа – Ямбол излезе с позиция по повод решение за отказ от участие на мъжкия отбор в НБЛ за сезон 2024/2025, припомня БТА. Като причина беше посочена „комбинация от финансови затруднения и липса на достатъчно средства, както и продължаващия ремонт на спортната зала, в която клубът провежда своите тренировки и домакински мачове".

Утре – 24 юни, Управителният съвет на БК Тунджа - Ямбол свиква общо събрание на клуба за приемане на годишния финансов отчет за 2025 г. и гласуване на промяна в управителните органи на клуба. Това сочи публикувана покана за събранието на Фейсбук страницата на баскетболния клуб.

Снимка: Ера ТВ

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