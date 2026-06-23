Панатинайкос се раздели със световен шампион

Кенет Фарийд е поредният играч, който си тръгва от Панатинайкос през това лято.

След като по-рано клубът се раздели с Мариус Григонис, 40-ткратният гръцки шампион официално обяви и напускането и на бившия национал на САЩ, който спечели световната титла с Team USA през 2014.

Фарийд пристигна в Атина през сезона с първоначално двумесечен договор, като целта беше да помогне в подкошието заради сериозните кадрови проблеми и множеството контузии в състава. Добрата му адаптация и стабилните изяви обаче убедиха ръководството да удължи контракта му до края на кампанията.

Опитният американец впечатли още в първите си месеци с екипа на "детелините", което му донесе и приза за най-полезен играч на Евролигата за месец ноември.

През сезона 36-годишният баскетболист записа средно по 5,8 точки и 3,9 борби за 13 минути на терена в общо 35 мача от Евролигата.

Гошо Методиев

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago