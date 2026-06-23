Гергана Иванова си намери нов отбор

Националката Гергана Иванова се присъедини към Несибе Айдън и ще носи екипа на тима през следващия сезон, обяви официално турският клуб.

"Гергана Иванова, една от най-изявените състезателки на българския национален отбор, се присъедини към Несибе Айдън за предстоящия сезон!

Радваме се да приветстваме Гергана в семейството на Несибе Айдън. Вярваме, че нейната енергия на корта, състезателният ѝ дух и ценният ѝ опит ще допринесат значително за нашия отбор и ѝ желаем успешен сезон под знамето на Несибе Айдън.

Заедно се движим към нови цели!", написаха в официалните си профили в социалните платформи от турския клуб.

Снимка: ФИБА

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