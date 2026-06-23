Защо все по-малко борци се насочват към ММА

Борбата винаги е осигурявала стабилен поток от талантливи спортисти, които преминават към ММА, но през последните години тези бройки намаляха, особено когато става дума за най-големите имена в спорта.

Въпреки че олимпийският шампион и многократен шампион на NCAA Гейбъл Стивсън ще направи своя дебют в UFC през юли, много от най-добрите борци са избрали да не се насочват към бойните спортове като бъдеща професия.

Двукратният олимпиец и член на Залата на славата на UFC Даниел Кормие вярва, че основната причина, която е отказала толкова много борци дори да опитат да станат бойци, се свежда до парите.

„В момента нямаме американски шампион при мъжете“, каза Кормие пред Ya’ll Street TV, забравяйки, че Шон Стрикланд държи титлата на UFC в средна категория. „Мисля, че може би направихме толкова много, че американският борец вече не е толкова достъпен. В борбата има RTC центрове, където момчетата печелят малко повече пари. Спомняте ли си, казвах ви, че преди седях и се питах колко пъти съм тръгвал надясно, когато е трябвало да тръгна наляво? Сега „надясно“ означава 200 000 долара годишно като треньор.

Повечето борци смятат, че 200 000 долара са много пари, особено когато живееш в малки градове като Стилуотър, Оклахома, или Хепи Вали, където е Пен Стейт, или Роли, Северна Каролина. В такива малки градове това са много пари. Американският борец не е толкова отворен към ММА, колкото ни се иска.“

Някога парите бяха основната движеща сила за много борци да преминат към ММА, защото след колежа възможностите да си изкарват прехраната само чрез състезания бяха почти невъзможни. Само най-добрите борци в спорта печелят наистина достатъчно за нормален живот, и то само чрез титли или високи класирания на олимпийски игри или световни първенства по борба. Извън това борците не можеха да печелят много пари, а преминаването към ММА предоставяше такава възможност.

Но треньорството очевидно е един от пътищата, които борците започнаха да използват, за да останат активни и да изкарват прехраната си, без да се налага да ги удрят в лицето. Към това трябва да се добави, че Real American Freestyle се превърна в реална възможност за много борци да печелят пари извън най-големите турнири в спорта.

Очевидно Кормие би искал в бъдеще повече водещи американци да изберат ММА, но например от 16-е американски борци, които се състезаваха на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., само сребърната медалистка Кенеди Блейдс е изразявала сериозен интерес евентуално един ден да се бие. Може би това ще се промени в бъдеще, но потокът от водещи борци към ММА определено се забави през последните години.

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