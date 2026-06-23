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Летящ старт за Елизара Янева в квалификациите на "Уимбълдън"

  • 23 юни 2026 | 19:08
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Летящ старт за Елизара Янева в квалификациите на "Уимбълдън"

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на квалификациите на "Уимбълдън".

19-годишната българка победи представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки с 6:2, 6:4. Срещата продължи 70 минути.

За Янева, номер 201 в световната ранглиста, това е първи успех в квалификациите на турнир от "Големия шлем". За нея това е второ участие в турнир от "Големия шлем" след дебюта ѝ в пресявките на „Ролан Гарос“ през месец май.

Националката стигна първа до пробив за 3:1, загуби подаването си за 3:2, но със серия от три поредни спечелени гейма взе първия сет с 6:2. Българката продължи да доминира и поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. Тя взе следващите три гейма, за да поведе с 5:2, загуби следващите два за 5:4, но след това стигна до нов пробив и от третия си мачбол триумфира с победата.

Във втория кръг на квалификациите Янева ще играе срещу 24-годишната Кейти Волинец (САЩ), която е номер 99 в световната ранглиста.

Първата ракета на България Виктория Томова ще започне по-късно днес участието си в квалификациите срещу 19-годишната японка Каю Киношита, 227-а в световната ранглиста, която ще дебютира в турнир от Големия шлем.

31-годишната Томова, 174-а в класацията на WТА, има пет участия в основната схема на „Уимбълдън“, като четири пъти е достигала до втория кръг - през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.

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