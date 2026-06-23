Защо Стивън Хендри е бесен на шотландските гайдари

Легендата на снукъра Стивън Хендри наскоро се върна към спечелените си световни титли, разкривайки кой триумф в „Крусибъл“ му е донесъл най-голямо удовлетворение, както и раздразнението си от предмачов „трик“, докато се е подготвял за голям сблъсък. В последния епизод на своя YouTube канал CueTips седемкратният световен шампион погледна назад към кариерата си в най-престижното събитие в снукъра и към въпроса дали е можел да вдигне емблематичния трофей още повече пъти.

16-годишният Хендри става професионалист за сезон 1985/86. Самоуверено, в интервю за шотландски вестник, дебютантът заявява, че ще стане световен шампион само в рамките на пет години. В края на дебютния си сезон в елита на спорта Хендри печели четири квалификационни мача, за да достигне до основната схема и телевизионните етапи на Световното първенство през 1986 г. в „Крусибъл“. В първия кръг той губи драматично с 10:8 от поставения под №11 Уили Торн, макар че 12 месеца по-късно се завръща в залата и си отмъщава на Торн, побеждавайки го с 10:7 в откриващия кръг, преди да отпадне с 13:12 от тогавашния носител на титлата Джо Джонсън на четвъртфиналите.

Хендри продължава своето „чиракуване“ в „Крусибъл“ и през следващите няколко години: губи с 13:12 от поставения под №2 Джими Уайт на осминафиналите през 1988 г., а след това с 16:9 от всепобеждаващия Стив Дейвис на полуфиналите през 1989 г. Но с настъпването на новото десетилетие идва и зората на нова, могъща снукър династия. Хендри изпълнява обещанието си пред пресата отпреди няколко години, като печели първата си световна титла след победа над своя снукър идол Уайт с 18:12 във финала през 1990 г.

На възраст само 21 години и 106 дни Хендри става — и все още е — най-младият победител в най-голямата надпревара. Новокоронованият световен шампион У Идзъ вече е вторият най-млад в историята. Ако попитате Хендри коя от седемте му световни титли му е донесла най-голямо удоволствие, той няма да се поколебае да каже: 1993 г. Но неочаквана ситуация по-рано в турнира заплашва да наруши концентрацията му и оставя бъдещия 36-кратен победител в ранкинг турнири „абсолютно бесен“.

Говорейки в канала си CueTips, 57-годишният Хендри казва: „Хората винаги ме питат коя беше любимата ми световна титла? Очевидно първата е специална, седмата също беше специална — тя счупи рекорда — но мисля, че тази, която ми донесе най-голямо удовлетворение, беше през 1993 г., защото победих всеки съперник доста убедително, победих Джими на финала с една сесия предсрочно. Това е титлата, към която се връщам и си мисля, че тя ми донесе много удоволствие.“

Изданието на Световното първенство през 1993 г. обикновено не се приема от неутралната снукър общност като една от най-класическите години, въпреки че състезанието поставя нов рекорд по сенчъри брейкове — 35. Девет от 16-е мача в първия кръг са спечелени с разлика от пет или повече фрейма, а в рамките на всичките 17 дни има само един двубой, решен в последен фрейм.

Хендри — който си връща световната титла през 1992 г., след като става поредната жертва на „Проклятието на Крусибъл“ на четвъртфиналите през 1991 г. — почти преминава на ходом до етапа с една маса в Шефилд през 1993 г., губейки само 12 фрейма в три мача след победи над Дани Фаулър с 10:1, Дарън Морган с 13:4 и Найджъл Бонд с 13:7. На полуфиналите Хендри се изправя срещу своя сънародник Алън Макманъс — първият изцяло шотландски полуфинал в историята на Световното първенство по снукър. В чест на този повод организаторите на турнира уреждат гайдар да изпълни версия на „Scotland The Brave“ в залата на „Крусибъл“, докато двамата играчи излизат за откриващата си сесия — за голямо недоумение на световния №1 Хендри, който искал да остане фокусиран върху предстоящата си задача край зеленото сукно.

Връщайки се към тази ситуация, Хендри обяснява: „Мениджърът ми влезе в съблекалнята и каза: "Ще доведат гайдар, който да свири, докато ти и Алън излизате за полуфинала". Бях бесен. Абсолютно бесен. Защото съм надъхан, като навита пружина съм, готов да изляза. Не искам промяна — не искам нищо да обърква това. Просто искам всичко да бъде същото... това наистина ме подразни.“

В крайна сметка това не повлиява особено на концентрацията на Хендри, тъй като той побеждава сънародника си с 16:8, преди да запише разгромна победа с 18:5 над Уайт във финала, с една сесия предсрочно, за да си осигури поредни световни титли за първи път. Може би една от причините Хендри да бъде толкова доминиращ през 90-те е неговата целеустременост. Връщайки се към раздразнението си от включването на гайдар преди полуфинала, „Златното момче“ добавя: „Това е едно от нещата — имам репутация на толкова намусен човек, който не иска нищо, дори отдалечено забавно, или нещо, което да промени динамиката. Мислех си: това е полуфинал на Световното първенство... това не е мястото за подобни номерца.“

Хендри продължава да печели пет световни титли поред между 1992 и 1996 г., преди рекордната му серия от 29 поредни победи в „Крусибъл“ да бъде спряна от Кен Дохърти във финала през 1997 г. По-късно, през 1999 г., той печели рекордна седма световна титла за модерната ера. Рони О’Съливан изравнява това постижение през 2022 г.

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