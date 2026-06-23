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  3. Fnatic откупи jackasmo и продължава украинската си трансформация

Fnatic откупи jackasmo и продължава украинската си трансформация

  • 23 юни 2026 | 18:12
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Fnatic откупи jackasmo и продължава украинската си трансформация

Fnatic финализира постоянния трансфер на Никита "jackasmo" Скиба от Passion UA. 19-годишният украинец впечатли с изявите си през последните месеци, записвайки рейтинг от 1.18 и място сред най-перспективните играчи в класацията на HLTV.

Организацията все още търси пети играч след раздялата с легендата Фреди "KRIMZ" Йохансон, като се очаква той също да бъде украинец. Така "оранжевите" продължават прехода си към изцяло украински състав.

Снимка: HLTV

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