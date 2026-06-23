Шахматът отново ще е част от eSports World Cup

Шахматът отново ще бъде част от най-големия eSports турнир в света, а гросмайстор Магнус Карлсен ще се завърне, за да защитава титлата си. Финалите по шахмат от еSports World Cup ще се проведат от 11 до 15 август в новия си дом — Париж - и ще бъдат с награден фонд от 1 500 000 долара.

The first move starts the game. The next one defines it.



Rise Above. pic.twitter.com/I8H2lStxsU — Esports World Cup (@EWC_EN) May 15, 2026

Турнирът ще събере най-силните шахматисти в света, уникален турнир с високи залози и легион от фенове, които ще скандират за любимите си играчи и клубове, пише chess.com. На всичкото отгоре клубният шампионат с награден фонд от 30 милиона долара добавя още един пласт драматизъм към събитие, което обещава да бъде още един исторически момент за шахмата. Феновете могат да проследят цялото действие чрез официалното излъчване, в което ще участват най-добрите шахматни коментатори и вълнуващи специални гости.

Esports World Cup — EWC — е най-голямото eSports състезание в света. С повече от 2000 елитни играчи, 25 турнира в 24 заглавия и над 75 милиона долара награди, събитието е неизменна част от календара на професионалния гейминг и всяка година привлича най-големите eSports организации и състезатели. След успешния си дебют през 2025-а шахматът се завръща на сцената на EWC през 2026 г. със силен състав от шахматни титани, включително Карлсен, гросмайсторите Хикару Накамура, Арджун Еригайси и други звезди.

Тази година финалите по шахмат от EWC ще бъдат с разширен формат — с Play-In фаза и 22-ма участници, спрямо 16-има през миналата година. В Play-In фазата ще се състезават четиримата финалисти от DreamHack Atlanta, заедно с четиримата финалисти от предстоящата Last Chance Qualifier. От тези осем само двама ще стигнат до груповата фаза, където ще се изправят срещу настоящия шампион Карлсен и останалите 11 класирани играчи.

Заедно с формата на финалите по шахмат от EWC беше разширен и квалификационният път към самото събитие. Цикъл, съставен от Champions Chess Tour, DreamHack Atlanta, India Rising и Last Chance Qualifier, даде на играчите и феновете цяла година състезания с високи залози. Карлсен спечели първото от 22-те места още миналата година, когато победи гросмайстор Алиреза Фируджа, за да стане първият шампион на събитието. Доминиращото му представяне на финала му донесе победи във всеки от първите два от общо три сета с 3:1, с което двубоят приключи предсрочно. С победата Карлсен прибра 250 000 долара и помогна временно на Team Liquid да оглави класирането, преди Team Falcons да ги изпревари и да спечели клубния шампионат.

След това Champions Chess Tour 2025/2026 — CCT — запълни още 11 места. Фируджа и гросмайстор Денис Лазавик си осигуриха първи квоти, след като завършиха сред първите трима в Speed Chess Championship, последвани от финалиста в Chess.com Open — гросмайстор Ян-Кшищоф Дуда. Останалите осем дойдоха от класацията на Champions Chess Tour, като всички освен двама от тези играчи също са сред топ 25 в света. Списъкът включва големи имена като Накамура, гросмайсторите Нодирбек Абдусаторов, Нихал Сарин, Ханс Нийман и Ян Непомнящи.

В Париж Карлсен и 11-те играчи от CCT ще пропуснат Play-In фазата и ще започнат директно от груповата фаза на финалите по шахмат от EWC. Това им дава значително предимство спрямо останалите осем играчи. Към Play-In фазата се присъединяват четиримата финалисти от DreamHack Atlanta: победителят гросмайстор Аравинд Читамбарам и финалистите гросмайстори Ле Куанг Лием и Андрей Есипенко. Към тях ще се присъединят четиримата финалисти от Last Chance Qualifier, който ще се проведе в Париж от 4 до 6 август. Осемте ще се борят за последните две места в груповата фаза.

Финалите по шахмат от EWC през 2025 г. влязоха в историята като едно от най-вълнуващите и освежаващи състезания в шахматния календар. С похвалите от фенове и играчи турнирът EWC доказа, че е събитие, което не бива да се пропуска, пише още chess.com.

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