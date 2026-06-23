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  3. Gaimin Gladiators разпусна целия си CS2 състав

Gaimin Gladiators разпусна целия си CS2 състав

  • 23 юни 2026 | 16:43
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Gaimin Gladiators разпусна целия си CS2 състав

Gaimin Gladiators предприе мащабна реорганизация на своя CS2 състав, като извади от активния състав последните трима останали играчи - Габриел "NEKIZ" Шенато, Енрике "HEN1" Телес и Лука "Luken" Надоти.

Решението идва само дни след раздялата с Фернандо "fer" Алваренга, Джонатан "JOTA" Уилян и треньора Жоао "horvy" Хорват. От организацията обясниха, че след анализ на ситуацията са решили да преразгледат бъдещето на своя Counter-Strike проект.

Снимка: HLTV

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