Gaimin Gladiators разпусна целия си CS2 състав

Gaimin Gladiators предприе мащабна реорганизация на своя CS2 състав, като извади от активния състав последните трима останали играчи - Габриел "NEKIZ" Шенато, Енрике "HEN1" Телес и Лука "Luken" Надоти.

Gaimin Gladiators CS2 Roster STATEMENT.



EN pic.twitter.com/wmNmMbyrQY — GG | Gaimin Gladiators ⚔️ (@GaiminGladiator) June 22, 2026

Решението идва само дни след раздялата с Фернандо "fer" Алваренга, Джонатан "JOTA" Уилян и треньора Жоао "horvy" Хорват. От организацията обясниха, че след анализ на ситуацията са решили да преразгледат бъдещето на своя Counter-Strike проект.

Снимка: HLTV

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