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Виктория Коева: Трансферът в Унгария ще бъде добър трамплин за мен

  • 23 юни 2026 | 15:32
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Националката Виктория Коева сменя посоката в кариерата си и ще играе в елита на Унгария. 21-годишната състезателка облича екипа на МАВ Елоре СК след 6 години в редиците на българския шампион Марица (Пловдив).

Коева говори в специално интервю пред BGvolleyball.com - за трансфера, амбициите с новия отбор, както и за времето в Марица. Какво още - четете в следващите редове:

Виктория Коева продължава в Унгария
Виктория Коева продължава в Унгария

"Унгарското първенство според мен е конкурентно - има добри отбори, които играят волейбол на доста добро ниво и играят много чужденки, които вдигат нивото там. Мисля, че това ще бъде добър трамплин за мен."

"Развълнувана и много мотивирана да покажа какво мога и да дам максимума от себе си за отбора и за целите, които са поставени. Отборът е амбициозен, поставени са високи цели и нещото, което най-много ми хареса, е, че ще разчитат на мен", каза още посрещачката.

"Запозната съм с нивото, отборите са много равностойни и често стават изненади в мачовете. Трябва всеки мач да си максимално мотивиран и да не позволяваш отпускане", споделя националката.

"Вече успях да обменя информация с хора, които са там, и засега чувам само хубави неща", добави тя.

"Прекарах шест хубави години в Марица. Имаше и добри и тежки моменти, но всичко това ме е изградило досега и вярвам, че със следващата стъпка ще продължавам да се развивам", заяви младата волейболистка.

"Благодаря им за всичко, за това, че винаги бяха зад нас и ни подкрепяха. Пожелавам им да бъдат все така отдадени на любимия отбор и отново да вдигнат шампионската титла с тях", завърши Коева.

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