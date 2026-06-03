Виктория Коева продължава в Унгария

Националката Виктория Коева сменя посоката в кариерата си. 21-годишната посрещачка, която се раздели с шампиона Марица (Пловдив), ще играе в елита на Унгария, научи BGvolleyball.com.

Марица (Пловдив) и Виктория Коева се разделят

186-сантиметровата състезателка облича екипа на МАВ Елоре СК. Трансферът в Унгария е първи в чужбина за Коева. Отборът на МАВ завърши пети през изминалия сезон.

Коева се присъедини към "жълто-сините" от Пловдив през 2021 година и спечели шест шампионски титли на България и шест Купи на страната.

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