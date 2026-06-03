Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Виктория Коева продължава в Унгария

Виктория Коева продължава в Унгария

  • 3 юни 2026 | 19:45
  • 290
  • 0
Виктория Коева продължава в Унгария

Националката Виктория Коева сменя посоката в кариерата си. 21-годишната посрещачка, която се раздели с шампиона Марица (Пловдив), ще играе в елита на Унгария, научи BGvolleyball.com.

Марица (Пловдив) и Виктория Коева се разделят
Марица (Пловдив) и Виктория Коева се разделят

186-сантиметровата състезателка облича екипа на МАВ Елоре СК. Трансферът в Унгария е първи в чужбина за Коева. Отборът на МАВ завърши пети през изминалия сезон.

Коева се присъедини към "жълто-сините" от Пловдив през 2021 година и спечели шест шампионски титли на България и шест Купи на страната.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 7347
  • 9
Сърбия отнесе Тайланд във VNL

Сърбия отнесе Тайланд във VNL

  • 3 юни 2026 | 17:04
  • 785
  • 0
FIVB: България в период на адаптация на младите и ново начало

FIVB: България в период на адаптация на младите и ново начало

  • 3 юни 2026 | 16:18
  • 1559
  • 1
Министерството на туризма обсъжда възможности за партньорство с Българската федерация по волейбол

Министерството на туризма обсъжда възможности за партньорство с Българската федерация по волейбол

  • 3 юни 2026 | 16:14
  • 806
  • 0
Олимпиакос представи Мартин Атанасов

Олимпиакос представи Мартин Атанасов

  • 3 юни 2026 | 16:06
  • 4876
  • 1
Белгия измъчи Полша на старта на VNL

Белгия измъчи Полша на старта на VNL

  • 3 юни 2026 | 16:00
  • 882
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 7347
  • 9
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 9591
  • 9
Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

  • 3 юни 2026 | 14:23
  • 14706
  • 31
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 20742
  • 35
Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

  • 3 юни 2026 | 13:50
  • 12911
  • 17
Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

  • 3 юни 2026 | 14:28
  • 13738
  • 70