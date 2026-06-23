Новороден син вдъхнови Чалмърс да си върне британската титла

Алистър Чалмърс сподели, че е бил вдъхновен да си върне британската титла на 400 метра с препятствия от своя новороден син. Чалмърс победи Джошуа Фолдс с 0.31 секунди, за да спечели обратно титлата, която загуби от Тайри Донован преди година. Това е шестата му национална корона за последните седем години.

Неговата годеница Ели Бел роди сина им Робърт във вторник сутринта – само четири дни преди първия кръг от състезанията. Бел доведе бебето Робърт на стадион “Александър“ за финала, а след победата си Чалмърс емоционално прегърна своя нов син.

“На практика не съм тренирал цяла седмица и главата ми не беше в състезанието, защото, разбира се, мислех за други неща“, каза той пред BBC.

“Беше прекрасно да мисля само за момчето си, но когато взех решението да участвам в шампионата, знаех, че ще бъде трудно.“

“Определено сериите в събота бяха много тежки, чувствах се ужасно през цялото време, защото тялото ми просто не работеше заради липсата на тренировки и, разбира се, заради умората.“

“Но се стегнах за неделя и когато той се появи, просто не можех да загубя – трябваше да спечеля за него, нали?“

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Снимки: Gettyimages