Хънтър Бел с изключително бягане и рекорд на 800 метра на шампионата на Великобритания

Джорджия Хънтър Бел демонстрира изключителна класа в бягането на 800 метра при жените по време на шампионата на Великобритания в Бирмингам в неделя, печелейки титлата с време 1:55.93.

На същата писта, която ще бъде домакин на Европейското първенство по лека атлетика от 10 до 16 август, Хънтър Бел поведе от самото начало и не изпусна лидерството до края. Тя премина през 200 метра за 28.38 и завъртя първата обиколка за 57.02, като останалите състезателки вече бяха подредени в колона зад нея.

Силата на световната сребърна медалистка на 800 метра пролича особено във втората обиколка, когато тя почти не намали темпото и пресече финалната линия с време 1:55.93. С това постижение тя подобри 31-годишния рекорд на шампионата от 1:57.56, поставен от олимпийската шампионка от 2004 г. Кели Холмс.

Времето ѝ е също така и рекорд на стадиона, като я нарежда на трето място в световната ранглиста за 2026 г. на 800 метра. Пред нея са само швейцарката Одри Веро и нейната тренировъчна партньорка Кийли Ходжкинсън, които записаха съответно 1:53.98 и 1:54.33 в историческо бягане на Диамантената лига в Стокхолм на 7 юни.

За разлика от женската надпревара, финалът на 800 метра при мъжете беше значително по-тактически. Световният шампион на 1500 метра от 2022 г. Джейк Уайтман успя да надделее над Бен Патисън за титлата с време 1:45.40 срещу 1:45.49.

Световната шампионка на 400 метра в зала Амбър Анинг спечели изключително оспорвания финал в дисциплината при жените с време 50.16, подобрявайки собствения си рекорд на шампионата от 50.47, поставен през 2024 г.

Във финал, в който липсваше олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън поради отказване в последния момент, Анинг постигна трудна победа над Йеми Мери Джон, която също слезе под предишния рекорд с второ време от 50.23.

Силата на британското бягане на една обиколка беше демонстрирана и от 19-годишната Шарлот Хенрих. Европейската шампионка до 20 години от Тампере миналия август направи нов голям скок в развитието си, завършвайки трета с 50.58.

Двукратният европейски шампион на 400 метра Матю Хъдсън-Смит също потвърди завръщането си във форма с победа при мъжете с време 44.45. Той спечели титлата пред Бен Джефрис, който подобри личното си постижение с почти секунда – от 45.58 на 44.66, за да заеме второто място пред Чарли Добсън, трети с 44.69.

Европейската шампионка до 23 години Съсес Едуан поднесе изненада на 200 метра, побеждавайки световната вицешампионка Ейми Хънт, която се целеше в спринтов дубъл след титлата си на 100 метра от предишния ден.

Хънт излезе от виража с лека преднина, но Едуан направи отлични последни 50 метра, за да грабне победата с лично най-добро време от 22.43 срещу насрещен вятър от 0.9 м/с. Хънт, за която това беше четвърто бягане през уикенда, остана втора с 22.64.

При мъжете на 200 метра нямаше изненади и четирикратният европейски шампион Зарнел Хюз взе титлата с 20.04 – най-бързото време за европеец през 2026 г.

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Снимки: Gettyimages