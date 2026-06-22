Президентът на БФЛА след Балканиадата: Вярваме в българските атлети

Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов заяви, че е доволен от представянето на родните състезатели на Балканското първенство в гръцкия град Волос.

"Изключително съм доволен от представянето на българския национален отбор на Балканския шампионат по лека атлетика във Волос. България завърши участието си с шест медала - една титла и пет бронзови медала. Това е сериозен успех, зад който стоят много труд, постоянство, характер и отдаденост.

"Искам обаче специално да подчертая, че достойно се представиха всички наши състезатели - не само медалистите. Всеки един атлет, който застана на старт, защити с чест екипа на България и показа резултата от своя труд, усилия и подготовка. Всеки атлет, който е дошъл на това състезание, го е заслужил с това, че е най-добрият или вторият най-добър в дисциплината си в България - заслужил го е с резултата си. Вярваме в нашите атлети и продължаваме да инвестираме в тях.

"Основен партньор и най-голям спонсор за тези успехи е Министерството на младежта и спорта. Подкрепата на държавата е ключова за развитието на българската лека атлетика и за възможността нашите състезатели да се подготвят и да представят България достойно на международната сцена. Твърдо вярвам, че на балкански първенства България трябва да участва с възможно най-големи отбори. Това са състезания, които дават шанс на повече атлети да покажат резултата от своя труд, да трупат опит, самочувствие и мотивация за още по-големи успехи. Поздравявам всички състезатели, треньори и хора от щаба за достойното представяне. Тези медали са резултат от общи усилия, но най-важното е, че целият отбор показа дух, характер и отношение към националния екип", каза Павлов.

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