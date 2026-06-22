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Кийли Ходжкинсън се оттегли от финала на 400 метра във Великобритания

  • 22 юни 2026 | 00:44
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Кийли Ходжкинсън се оттегли от финала на 400 метра във Великобритания

Олимпийската златна медалистка Кийли Ходжкинсън се оттегли от финала на 400 метра на първенството по лека атлетика на Обединеното кралство мигове преди началото му в неделя, предаде Ройтерс.

Олимпийската шампионка на 800 метра се разплака, когато пристъпи отстрани на пистата, според BBC, която съобщи, че 24-годишната състезателка е почувствала „пробождане“ и е избрала да играе не рискува да тича, вместо да се опита да участва в състезанието.

Ходжкинсън изпрати тежък сезон, съкратен от контузии през 2025 г., пропускайки първото състезание Keely Klassic поради контузия на подколянното сухожилие, но завърши годината вдъхновена да счупи най-дългогодишния индивидуален рекорд в своята емблематична дисциплина. Мнозина са се опитвали да надминат 1:53.28, поставено от чехкинята Ярмила Кратохвилова на 800 м преди 43 години, но това не било достижимо до момента.

Ходжкинсън счупи световния рекорд за жени на закрито на дистанция през февруари на състезанието World Athletics Indoor Tour Gold в Лиевин, като подобри с 0.95 секунди резултата от 1:55.82, постигнат от словенката Йоланда Чеплак през 2002 г.

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