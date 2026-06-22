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Над 300 млади атлети на Darko Team Baby Cup

  • 22 юни 2026 | 11:16
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Над 300 млади атлети на Darko Team Baby Cup

Повече 300 деца от над 15 български града участваха в деветото издание на турнира по лека атлетика Darko Team Baby Cup.

Надпреварата за деца на възраст от 4 до 13 години се проведе на обновената писта на Националния стадион „Васил Левски“. Настилката е в класически червен цвят и е изградена по съвременни технологии, отговарящи на всички международни изисквания.

Преди няколко дни пистата беше тествана и на световното първенство за атлети със синдром на Даун.

Darko Team Baby Cup даде възможност на млади атлети от цяла България да усетят бързата писта. Състезанието е в иновативен формат с упражнения от програмата “Детска атлетика“ и спринтове на 50 и 60 метра.

Всички завършили участници бяха наградени с дизайнерски медали, а общата музикална загрявка преди стартовете намали стреса и създаде приятна атмосфера за атлетите, треньорите и родителите.

Голяма емоция за всички на стадиона донесе и старта за родители на 60 метра, с който беше разнообразена програмата на детското състезание.

Талисманът осата Дарко подкрепи атлетите и вдъхна допълнително настроение на събитието.

Надпреварата се организира от школата към спортен клуб „Дарко Тим“. Отборът е специализиран в началното обучение по лека атлетика и организацията на спортни събития като ще проведе и едното от големите състезания по бягания тази есен - Sofia 1K Run в центъра на столицата.

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