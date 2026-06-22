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Далас избра новия си треньор

  • 22 юни 2026 | 18:09
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Далас избра новия си треньор

Американецът Дъсти Мей ще бъде новият старши треньор на Далас Маверикс, съобщиха медиите отвъд Океана. 49-годишният специалист няма никакъв опит в Националната баскетболна асоциация, но е с репутацията на един от най-добрите наставници в Колежанската лига. През последния сезон той изведе състава на Мичиган до втората титла в историята на университета и първа от 1989 година насам.

Според ESPN сделката между Мей и ръководството на Маверикс е на финалната права и се очаква да бъде завършена в най-скоро време.

В Далас Дъсти Мей ще замени Джейсън Кид, който бе уволнен, след като не успя да класира отбора за участие в плейофите. Той ще има възможност да работи с една от най-големите надежди на американския баскетбол в лицето на Купър Флаг, който бе избран под номер 1 в драфта през миналата година.

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Снимки: Gettyimages

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