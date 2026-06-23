Джулиъс Рандъл преминава в Бруклин Нетс като част от сделка, включваща три отбора

Крилото Джулиъс Рандъл ще се присъедини към Бруклин Нетс като част от сделка, включваща три отбора от Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава агенция Ройтерс.
Според няколко медии в САЩ, Минесота Тимбъруулвс разменя Рандъл и 28-ия избор от тазгодишния драфт на новобранците за 33-ия избор. Бруклин пък изпраща центъра Ник Клакстън в Чикаго Булс, който на свой ред трансферира крилото Мухамаду Гей в Минесота.
31-годишният Рандъл ще спечели 33,3 милиона долара през предстоящия сезон и има опция за нов договор на стойност 35,8 милиона през кампания 2027/28. Трикратният участник в Мача на звездите има средно по 19,2 точки, 8,9 борби и 3,9 асистенции на мач в 12-годишната си кариера в НБА с Лос Анджелис Лейкърс, Ню Орлиънс Пеликанс, Ню Йорк Никс и Минесота.
27-годишният Ник Клакстън, който беше избран от Бруклин в драфта през 2019 година, има средни показатели от 10,6 точки, 7,6 борби и 2,1 асистенции асистенции.
Мохамаду Гей направи дебюта си в НБА през сезон 2023/24 за Торонто Раптърс и игра 11 пъти като резерва за канадския тим, а през миналия сезон се появи два пъти на терена за Чикаго.
Драфтът на НБА за трета поредна година ще се проведе в рамките на два дни между вторник и сряда, а Ей Джей Дибанца, Камерън Буузър, Дарин Питърсън и Кейлъб Уилсън са четиримата най-перспективни играчи, заявили участие в него.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google