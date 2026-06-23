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  3. Liquid с капитанска рокада, JT е все по-близо до отбора

Liquid с капитанска рокада, JT е все по-близо до отбора

  • 23 юни 2026 | 14:50
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Liquid с капитанска рокада, JT е все по-близо до отбора

Отборът на Liquid подготвя рокада на лидерската позиция, като според Dust2.us Джони "JT" Теодосиу ще поеме ролята на капитан на отбора за сметка на Камил "siuhy" Шкарадек. Решението идва след труден сезон за "кончетата", който завърши с ранно отпадане още в първата фаза на Мейджъра в Кьолн.

Тимът имаше сериозни проблеми в ролята на "T" и не успя да покаже очаквания прогрес. JT пък е свободен да търси нов отбор, след като Passion UA обяви състава си за трансфериране.

Южноафриканецът може да се събере отново с Джонатан "EliGE" Яблоновски, с когото работи успешно в Complexity. Според информацията Liquid разглежда и възможности за промени на AWP позицията.

Снимка: HLTV

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