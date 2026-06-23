Зинченко прекрати партньорството си с отбор по eSports

Олександър Зинченко официално прекрати сътрудничеството си с Passion UA. Украинската организация по CS2 обяви, че футболистът на Аякс се оттегля от ролята си на медиен партньор след три години подкрепа.

Oleksandr Zinchenko has made the decision to end his partnership with Passion UA 🇺🇦



For three years, Zinchenko stood alongside Passion UA as a media partner — helping build the club's brand, unlocking new opportunities, and believing in the project from day one. pic.twitter.com/8zgyzrCnmA — PassionUA.gg (@PassionuaGG) June 23, 2026

От клуба благодариха на Зинченко за приноса му към развитието на бранда и за вярата в проекта още от самото му начало.

"В продължение на три години Зинченко беше до Passion UA, помагайки за изграждането на клуба и отварянето на нови възможности", написаха от организацията.

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