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  3. Зинченко прекрати партньорството си с отбор по eSports

Зинченко прекрати партньорството си с отбор по eSports

  • 23 юни 2026 | 13:10
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Зинченко прекрати партньорството си с отбор по eSports

Олександър Зинченко официално прекрати сътрудничеството си с Passion UA. Украинската организация по CS2 обяви, че футболистът на Аякс се оттегля от ролята си на медиен партньор след три години подкрепа.

От клуба благодариха на Зинченко за приноса му към развитието на бранда и за вярата в проекта още от самото му начало.

"В продължение на три години Зинченко беше до Passion UA, помагайки за изграждането на клуба и отварянето на нови възможности", написаха от организацията.

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