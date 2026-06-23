Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

23-юни-2026 19.15 Райкомерс - Амиго Северозапад (минифутбол)

23-юни-2026 20.15 ФК Вила Марк Орбит - Пи Ви Джи (минифутбол)

23-юни-2026 21.15 Младежите - ФК Дулизелм (минифутбол)

24-юни-2026 19.00 ЦСКА - Полесие Житомир (Украйна) (контролна среща)

24-юни-2026 19.15 ФК Класиците - ФК Лев Инс (минифутбол)

24-юни-2026 20.15 Малки Страсти - АФК Дианабад (минифутбол)

24-юни-2026 21.15 Пи Ви Джи - МФК Булгари (минифутбол)

25-юни-2026 20.15 Зелен Свят - Райкомерс (минифутбол)

25-юни-2026 21.15 Амиго Северозапад - Малки Страсти (минифутбол)

27-юни-2026 НСА (София) - Лудогорец 1945 (Разград) (Финал: Купа

България жени)

28-юни-2026 ЦСКА - Трета контролна среща

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