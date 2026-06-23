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Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg

  • 23 юни 2026 | 13:04
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Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

23-юни-2026     19.15   Райкомерс - Амиго Северозапад (минифутбол)
23-юни-2026     20.15   ФК Вила Марк Орбит - Пи Ви Джи (минифутбол)
23-юни-2026     21.15   Младежите - ФК Дулизелм (минифутбол)
24-юни-2026     19.00   ЦСКА - Полесие Житомир (Украйна) (контролна среща)
24-юни-2026     19.15   ФК Класиците - ФК Лев Инс (минифутбол)
24-юни-2026     20.15   Малки Страсти - АФК Дианабад (минифутбол)
24-юни-2026     21.15   Пи Ви Джи - МФК Булгари (минифутбол)
25-юни-2026     20.15   Зелен Свят - Райкомерс (минифутбол)
25-юни-2026     21.15   Амиго Северозапад - Малки Страсти (минифутбол)
27-юни-2026             НСА (София) - Лудогорец 1945 (Разград)  (Финал: Купа
България жени)
28-юни-2026             ЦСКА - Трета контролна среща

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