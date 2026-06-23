Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
23-юни-2026 19.15 Райкомерс - Амиго Северозапад (минифутбол)
23-юни-2026 20.15 ФК Вила Марк Орбит - Пи Ви Джи (минифутбол)
23-юни-2026 21.15 Младежите - ФК Дулизелм (минифутбол)
24-юни-2026 19.00 ЦСКА - Полесие Житомир (Украйна) (контролна среща)
24-юни-2026 19.15 ФК Класиците - ФК Лев Инс (минифутбол)
24-юни-2026 20.15 Малки Страсти - АФК Дианабад (минифутбол)
24-юни-2026 21.15 Пи Ви Джи - МФК Булгари (минифутбол)
25-юни-2026 20.15 Зелен Свят - Райкомерс (минифутбол)
25-юни-2026 21.15 Амиго Северозапад - Малки Страсти (минифутбол)
27-юни-2026 НСА (София) - Лудогорец 1945 (Разград) (Финал: Купа
България жени)
28-юни-2026 ЦСКА - Трета контролна среща