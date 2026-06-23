58 участници в първия турнир от Pickleball Tour Bulgaria

58 участници се включиха в Top Mobility Cup 2026 – първия турнир от националната серия Pickleball Tour Bulgaria (PTB). Състезанието се проведе от 19 до 21 юни в Pickleball Park Варна.
В продължение на три дни състезатели от България, Украйна, Великобритания, Швейцария, Бразилия и САЩ премериха сили в категориите Open и 3.0+ Intermediate, демонстрирайки високо ниво на игра, спортсменство и отлична атмосфера. Турнирът предложи десетки оспорвани срещи, много емоции и нови приятелства както на корта, така и извън него.
Класиране:
Мъже – сингъл:
1. Марин Филипов
2. Даниел Герасимов
3. Мартен Тасос
4. Григор Григоров
Мъже – сингъл 3.0+:
1. Ростислав Осипов
2. Радослав Маринов
3. Георги Гечев
4. Стефан Александров
Мъже – двойки:
1. Мартен Тасос / Галин Димитров
2. Марин Филипов / Ивайло Филипов
3. Григор Григоров / Анастас Тасос
4. Димитър Томов / Георги Гечев
Мъже – двойки 3.0+:
1. Дениз Билир / Емил Жеков
2. Стефан Александров / Зо Стивънс
3. Иван Стрелбицкий / Олег Шпак
4. Лео Димитров / Антъни Димитров
Жени – двойки 3.0+
1. Полина Иванова / Десислава Тасос
2. Олга Мещерякова / Жени Костова
3. Елица Иванова / Дес Якова
4. Алина Пилипенко / Валерия Пилипенко
Смесени двойки:
1. Полина Иванова / Анастас Тасос
2. Олга Мещерякова / Галин Димитров
3. Красимир Симеонов / Жени Костова
4. Пламена Радева / Владислав Шипанов
Смесени двойки 3.0+:
1. Алина Панайотова / Ивайло Панайотов
2. Григор Григоров / Анелия Гарбузова
3. Емил Жеков / Александра Чабан
4. Недко Недев / Кристиана Борисова