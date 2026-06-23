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58 участници в първия турнир от Pickleball Tour Bulgaria

  • 23 юни 2026 | 12:54
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58 участници в първия турнир от Pickleball Tour Bulgaria

58 участници се включиха в Top Mobility Cup 2026 – първия турнир от националната серия Pickleball Tour Bulgaria (PTB). Състезанието се проведе от 19 до 21 юни в Pickleball Park Варна.

В продължение на три дни състезатели от България, Украйна, Великобритания, Швейцария, Бразилия и САЩ премериха сили в категориите Open и 3.0+ Intermediate, демонстрирайки високо ниво на игра, спортсменство и отлична атмосфера. Турнирът предложи десетки оспорвани срещи, много емоции и нови приятелства както на корта, така и извън него.

Класиране:

Мъже – сингъл:

1. Марин Филипов

2. Даниел Герасимов

3. Мартен Тасос

4. Григор Григоров

Мъже – сингъл 3.0+:

1. Ростислав Осипов

2. Радослав Маринов

3. Георги Гечев

4. Стефан Александров

Мъже – двойки:

1. Мартен Тасос / Галин Димитров

2. Марин Филипов / Ивайло Филипов

3. Григор Григоров / Анастас Тасос

4. Димитър Томов / Георги Гечев

Мъже – двойки 3.0+:

1. Дениз Билир / Емил Жеков

2. Стефан Александров / Зо Стивънс

3. Иван Стрелбицкий / Олег Шпак

4. Лео Димитров / Антъни Димитров

Жени – двойки 3.0+

1. Полина Иванова / Десислава Тасос

2. Олга Мещерякова / Жени Костова

3. Елица Иванова / Дес Якова

4. Алина Пилипенко / Валерия Пилипенко

Смесени двойки:

1. Полина Иванова / Анастас Тасос

2. Олга Мещерякова / Галин Димитров

3. Красимир Симеонов / Жени Костова

4. Пламена Радева / Владислав Шипанов

Смесени двойки 3.0+:

1. Алина Панайотова / Ивайло Панайотов

2. Григор Григоров / Анелия Гарбузова

3. Емил Жеков / Александра Чабан

4. Недко Недев / Кристиана Борисова

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