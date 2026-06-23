Радо Арсов привлече трета руска волейболистка в Гьозтепе

Клубът от Измир, Гьозтепе, официално обяви трансфера на руската блокировачка Анна Прасолова.

Преди това 26-годишната волейболистка е играла в руската Суперлига за отборите на Спарта (2020/21), Енисей (2021–2023) и Тулица (2023–2024). През изминалия сезон тя се нареди на шесто място по резултатност в състава на Тулица в руското първенство, като записа 131 точки в 21 мача, с 48% успеваемост в атака и средно по 0,64 блока на гейм.

Според информация на „БО Спорт“, Прасолова е трябвало да продължи кариерата си в Северянка през следващия сезон, но споразумението е било прекратено, след като клубът от Череповец се е отказал от участие в Суперлигата.

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Така Прасолова стана третата рускиня, която се присъединява към Гьозтепе това лято. Преди нея договори с клуба подписаха разпределителката Анна Асташина от Енисей и посрещачката на Уралочка, Олга Ваганова. Нова състезателка в отбора е и беларуската диагоналка Ксения Лебьодкина, която идва от Тулица.

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Трябва да се отбележи, че новият старши треньор на Гьозтепе е българският специалист Радослав Арсов. Той работи два сезона в Калининград, където изведе Локомотив до сребърните медали в руското първенство през 2024 г.

След това Радо Арсов бе начело на родния Левски София.

През миналия сезон Гьозтепе завърши на 11-о място в турския шампионат под ръководството на местния треньор Атаман Гюнейлигил.

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