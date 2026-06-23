Билетите за Eвропейското първенство по баскетбол за жени до 20 години в Самоков вече са в продажба

Билетите за мачовете от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години в дивизия В в Самоков вече са в продажба. Шампионатът ще се проведе от 4 до 12 юли.

Мачовете ще се играят в две зали - "Арена СамЕлион" и зала "Триумф".

Билетите се продават чрез интернет платформа и на касите в "Арена СамЕлион".

Пропуските са в четири ценови категории:

*Дневен единичен билет - 5 евро - включва всички мачове в двете зали

*Семеен дневен билет - 10 евро - за двама родители с до три деца под 12-годишна възраст

* Турнирен билет - 35 евро

*Семеен турнирен билет - 70 евро

Баскетболните школи от България, които имат желание да посетят събитието, ще бъдат допускани безплатно след предварителна заявка, отправена към БФБаскетбол, информираха от централата.

Групата може да се състои от състезатели на съответния клуб и треньори. Всички останали лица, придружаващи ги, трябва да си закупят билети.

Входът за децата под 7-годишна възраст ще бъде свободен.

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