"Арена СамЕлион" и зала "Триумф" посрещат мачовете от Евро 2026 за жени до 20 г. в Самоков

България ще бъде домакин на Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години в дивизия В от 4 до 12 юли. Надпреварата ще се проведе в Самоков и ще събере едни от най-перспективните млади баскетболистки на континента в битка за промоция в дивизия А. След като през миналото лято националният отбор на България бе само на крачка от класиране сред най-добрите, тимът отново ще има възможност да преследва голямата си цел – завръщане в елита пред родна публика.

Срещите ще се изиграят в две зали - "Арена СамЕлион" и зала "Триумф", информират от Българската федерация по баскетбол.

Груповата фаза ще се проведе през първите три състезателни дни. Четвъртфиналите ще бъдат на 9 юли, а полуфиналите са насрочени за 11 юли. Финалният двубой на шампионата ще се играе на 12 юли.

Националният отбор на България ще се изправи срещу Нидерландия, Румъния и Босна и Херцеговина в група C. Националките започват с двубой срещу Румъния на 4 юли от 18.00 часа в "Арена СамЕлион". Ден по-късно, селекцията на Маргарита Маринкова ще излезе срещу Нидерландия в същия час, а на 6 юли българките ще спорят с Босна и Херцеговина отново от 18.00 часа.

Всички срещи от Европейското първенство ще бъдат излъчвани на живо в официалните канали на ФИБА, а актуална информация, резултати и новини ще бъдат публикувани в комуникационните канали на Българската федерация по баскетбол.

В турнира ще се включат общо 14 национални отбора:

Група А: Ирландия , Албания , Гърция , Азербайджан

Група B: Чехия , Украйна , Словакия

Група C: Нидерландия, Румъния , България , Босна и Херцеговина

Група D: Португалия , Черна гора , Швейцария

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