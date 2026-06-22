Ясни са съставите на националните отбори на България за момичета и момчета до 14 години за турнира в Турция

Ясни са съставите на националните отбори на България до 14 години за момичета и момчета, които ще участват на турнира от проекта YDF. Той ще се проведе в периода от 22 до 27 юни в Чанаккале (Турция).

Ето на кои състезателки ще разчитат Венцислав Костов и Анхела Йошовска:

Момичета:

1. Силвия Кръстева (Спартак Плевен)

2. Илина Петкова (Спартак Плевен)

3. Анна Ноева (Чардафон)

4. Сияна Колева (Чардафон)

5. Ивайла Арнаудова (Ънстопабъл)

6. Диляна Димова (Свети Влас)

7. Сиана Димова (Свети Влас)

8. Габриела Димова (Свети Влас)

9. Дея Боева (Черно море Одесос)

10. Станислава Господинова (Черно море Одесос)

11. Гайе Гюнеева (Вихър Айтос)

12. Цветелина Костова (Берое Стара Загора)

13. Никол Прангова (Берое Стара Загора)

Ето кои състезатели са избрали Георги Давидов и Милен Костов:

Момчета:

1. Дариан Цанов (Испания)

2. Георги Хараламбов (Свети Влас)

3. Васил Симеонов (Арис)

4. Богомил Механджийски (Ахил)

5. Радислав Танев (Берое Стара Загора)

6. Петър Гайтанджиев (Берое Стара Загора)

7. Стефан Михайлов (Берое Стара Загора)

8. Илчо Илчев (Тунджа)

9. Кристиян Братоев (Локомотив Горна Оряховица)

10. Момчил Димитров (Чардафон)

11. Калоян Павлов (Левски)

12. Марк Палатев (Левски)

Програмата на турнира можете да намерите ТУК!

Мачовете ще бъдат излъчвани ТУК!

Статистика можете да намерите ТУК!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google