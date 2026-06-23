Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Капитанът на Алекс "Rainwaker" Петров и Monte може да стане част от 100 Thieves

Капитанът на Алекс "Rainwaker" Петров и Monte може да стане част от 100 Thieves

  • 23 юни 2026 | 10:36
  • 236
  • 0
Капитанът на Алекс "Rainwaker" Петров и Monte може да стане част от 100 Thieves

След силното си представяне през сезона Monte е изправен пред сериозни промени в състава. Вече е ясно, че Bymas, AZUWU и afro няма да подновят договорите си и се очаква да преминат в Luminosity.

Българинът Алекс "Rainwaker" Петров също е близо до раздяла с организацията, като по всяка вероятност ще бъде откупен от северноамериканския клуб.

Междувременно капитанът Джак "Gizmy" вон Спрекелсен е на крачка от трансфер в 100 Thieves.

Според информацията британецът ще поеме ролята на лидер в отбора, заменяйки легендарния Хавард "rain" Нигард, който ще остане част от състава, но без капитанските функции.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Алекс "Rainwaker" Петров и съотборниците му могат да продължат кариерата си в Luminosity

Алекс "Rainwaker" Петров и съотборниците му могат да продължат кариерата си в Luminosity

  • 22 юни 2026 | 22:24
  • 1421
  • 0
KRIMZ се завръща при JW и подписа с EYEBALLERS

KRIMZ се завръща при JW и подписа с EYEBALLERS

  • 22 юни 2026 | 20:06
  • 824
  • 0
Младият талант Senzu напусна BC.Game след края на наема си

Младият талант Senzu напусна BC.Game след края на наема си

  • 22 юни 2026 | 19:14
  • 599
  • 0
Tundra на Божидар "bzm" Богданов напусна Dota 2 заради растящите разходи и високите заплати

Tundra на Божидар "bzm" Богданов напусна Dota 2 заради растящите разходи и високите заплати

  • 22 юни 2026 | 16:39
  • 785
  • 0
NiKo сбъдна голямата си мечта: "Искам да оставя името си в историята"

NiKo сбъдна голямата си мечта: "Искам да оставя името си в историята"

  • 22 юни 2026 | 11:07
  • 731
  • 0
Дани "zonic" Сьоренсен с исторически шести Мейджър трофей в кариерата си

Дани "zonic" Сьоренсен с исторически шести Мейджър трофей в кариерата си

  • 22 юни 2026 | 10:28
  • 505
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 4211
  • 12
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 3835
  • 10
Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

  • 23 юни 2026 | 03:48
  • 86905
  • 128
Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

  • 23 юни 2026 | 05:00
  • 39277
  • 21
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 2062
  • 3
Изстрадан обрат зарадва Алжир, Йордания отново се пропука в края

Изстрадан обрат зарадва Алжир, Йордания отново се пропука в края

  • 23 юни 2026 | 08:02
  • 16186
  • 5