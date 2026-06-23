Капитанът на Алекс "Rainwaker" Петров и Monte може да стане част от 100 Thieves

След силното си представяне през сезона Monte е изправен пред сериозни промени в състава. Вече е ясно, че Bymas, AZUWU и afro няма да подновят договорите си и се очаква да преминат в Luminosity.

Българинът Алекс "Rainwaker" Петров също е близо до раздяла с организацията, като по всяка вероятност ще бъде откупен от северноамериканския клуб.

Междувременно капитанът Джак "Gizmy" вон Спрекелсен е на крачка от трансфер в 100 Thieves.

Според информацията британецът ще поеме ролята на лидер в отбора, заменяйки легендарния Хавард "rain" Нигард, който ще остане част от състава, но без капитанските функции.

Снимка: HLTV

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