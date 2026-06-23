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Още една контрола за Гигант

  • 23 юни 2026 | 07:57
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Още една контрола за Гигант

Гигант (Съединение) ще играе с едноименния тим на Крумовград. Приятелската среща е насрочена за 31 юли. С договарянето на въпросния спаринг, програмата на Гигант за подготовката вече е готова. Треньорът Васил Стефанов свиква футболистите си на 1 юли в 18:00 часа. Заниманията ще протичат на местната база до началото на първенството на Югоизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

10 юли: Гигант (Съединение) – Левски II (София)

17 юли: Гигант (Съединение) – Оборище (Панагюрище)

24 юли: Гигант (Съединение) – ЦСКА III (София)

31 юли: Гигант (Съединение) – Крумовград

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