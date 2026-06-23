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  3. Мартин Тачев от Ботев (Пловдив) U18 спечели наградата за най-красив гол на месец май

Мартин Тачев от Ботев (Пловдив) U18 спечели наградата за най-красив гол на месец май

  • 23 юни 2026 | 09:00
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Мартин Тачев от отбора на Ботев (Пловдив) до 18 години спечели наградата на „Лигата на талантите“ за най-красив гол на месец май. Футболистът на „канарчетата“ бе определен за победител от панела на предаването чрез гласуване.

Полузащитникът на пловдивчани отбеляза важен гол в гостуването срещу Локомотив (София) с което помогна на своя тим да достигне до 3 те точки.

Какво сподели младият талант след спечеленото отличие – можете да видите във видеото.

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