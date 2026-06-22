Алекс "Rainwaker" Петров и съотборниците му могат да продължат кариерата си в Luminosity

Алекс "Rainwaker" Петров може да стане част от Luminosity. Според информация на HLTV северноамериканската организация преговаря с няколко играчи от Monte, а българинът също е сред обсъжданите попълнения.

Очаква се Luminosity да изгради нов състав около ядрото на Monte, след като част от играчите са решили да напуснат украинската организация след края на Мейджъра в Кьолн.

Rainwaker се присъедини към Monte по-рано тази година и сега е изправен пред възможността да продължи кариерата си в една от най-познатите организации в Counter-Strike.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google