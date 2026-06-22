KRIMZ се завръща при JW и подписа с EYEBALLERS

Отборът на EYEBALLERS обяви привличането на Фреди "KRIMZ" Йохансон, който заема мястото на напусналия Йонатан "bobeksde" Персон.
31-годишният швед наскоро беше поставен на резервната скамейка във Fnatic, с което приключи една от най-дългите кариери на играч в една организация в Counter-Strike.
Трансферът събира отново KRIMZ и Йеспер "JW" Вексел, които играха заедно между 2014 и 2021 година и спечелиха два Major трофея през 2015-а.
"Чувствам, че това е правилното място за мен. EYEBALLERS е шведски проект с хора, на които имам доверие. Да играя отново с JW след толкова години е нещо специално", заяви KRIMZ.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google