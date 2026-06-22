KRIMZ се завръща при JW и подписа с EYEBALLERS

Отборът на EYEBALLERS обяви привличането на Фреди "KRIMZ" Йохансон, който заема мястото на напусналия Йонатан "bobeksde" Персон.

Welcome home, Freddy. 🇸🇪



EYEBALLERS are proud to announce that we have signed the swedish legend KRiMZ as our fifth player.



JW and KRiMZ are one of the most decorated and feared duos to ever enter the server and we are thrilled to see them back together.



”It feels right to be… pic.twitter.com/52bXqnxaYK — EYEBALLERS (@EYEBALLERS) June 22, 2026

31-годишният швед наскоро беше поставен на резервната скамейка във Fnatic, с което приключи една от най-дългите кариери на играч в една организация в Counter-Strike.

Трансферът събира отново KRIMZ и Йеспер "JW" Вексел, които играха заедно между 2014 и 2021 година и спечелиха два Major трофея през 2015-а.

"Чувствам, че това е правилното място за мен. EYEBALLERS е шведски проект с хора, на които имам доверие. Да играя отново с JW след толкова години е нещо специално", заяви KRIMZ.

Снимка: HLTV

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