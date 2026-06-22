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Мондиал 2026: Аржентина - Австрия
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  3. Панама се готви за битката с Хърватия

Панама се готви за битката с Хърватия

  • 22 юни 2026 | 19:58
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Тимът на Панама ще се изправи срещу Хърватия в Торонто във вторник вечерта. Това е мач от втория кръг в група L на Световното първенство по футбол.

Отборът проведе последната си тренировка в понеделник, знаейки, че още едно поражение може да сложи край на шансовете му да се класира за елиминационната фаза на турнира. Панама загуби с 0:1 от Гана в първия си мач, а Хърватия също започна турнира със загуба – 2:4 срещу Англия.

Ако Панама загуби, а Англия избегне поражение срещу Гана, участието на Панама в турнира ще приключи още в груповата фаза.

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