Панама се готви за битката с Хърватия

Тимът на Панама ще се изправи срещу Хърватия в Торонто във вторник вечерта. Това е мач от втория кръг в група L на Световното първенство по футбол.

Отборът проведе последната си тренировка в понеделник, знаейки, че още едно поражение може да сложи край на шансовете му да се класира за елиминационната фаза на турнира. Панама загуби с 0:1 от Гана в първия си мач, а Хърватия също започна турнира със загуба – 2:4 срещу Англия.

Ако Панама загуби, а Англия избегне поражение срещу Гана, участието на Панама в турнира ще приключи още в груповата фаза.

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