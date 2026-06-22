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Григор тренира в Майорка, разкри скрития си талант

  • 22 юни 2026 | 16:42
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Григор тренира в Майорка, разкри скрития си талант

Григор Димитров разкри един от скритите си таланти, за които хората не знаят. 35-годишният хасковлия го направи в кратко интервю преди началото на участието си на турнира в Майорка. На Балеарските острови първата ни ракета ще продължи подготовката си за предстоящия турнир от "Големия шлем" в Лондон "Уимбълдън", за който той получи "уайлд кард" за основната схема.

На старта на надпреварата в Майорка Григор ще има за съперник №366 в световната ранглиста Марк Полманс (Австралия), като двамата ще премерят силите си във вторник.

"Много съм добър в сгъването на дрехи", сподели Григор, говорейки за скрития си талант извън корта.

Попитан дали има нещо, което хората предполагат за него, а то е напълно погрешно, Григор отговори така: "Хората мислят, че съм голям купонджия".

Междувременно в официалния профил на турнира в социалната мрежа Х се появиха снимки от тренировка на Димитров. На тях се вижда как родната звезда провежда заниманието си гол от кръста нагоре.

Снимка: Mallorca Championships/Facebook

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