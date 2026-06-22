Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Дебютантката Янева и Томова научиха първите си съпернички за пресявките на Уимбълдън

Дебютантката Янева и Томова научиха първите си съпернички за пресявките на Уимбълдън

  • 22 юни 2026 | 16:43
  • 368
  • 0
Дебютантката Янева и Томова научиха първите си съпернички за пресявките на Уимбълдън

Българската тенисистка Елизара Янева ще направи дебюта си на "Уимбълдън" срещу представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки в първия кръг от квалификациите при жените, които започват утре.

19-годишната Янева, 201-ва в световната ранглиста, ще запише участие във втори пореден турнир от Големия шлем след дебюта си в пресявките на "Ролан Гарос" през май.

Родената в Токио 30-годишна Миядзаки, която е 307-а в класацията на WТА, получи "уайлд кард" от организаторите. Тя играе за Великобритания от 2022 година, като постига и най-големия си успех на "Уимбълдън" преди два сезона, когато достига до втория кръг на основната схема.

Първата ракета на България Виктория Томова пък стартира в квалификациите срещу 19-годишната японка Каю Киношита (Япония), 227-а в световната ранглиста, която ще дебютира в Големия шлем.

31-годишната Томова, 174-а в класацията на WТА, има пет участия в основната надпревара на "Уимбълдън", като  четири пъти достига до втория кръг (2018, 2022, 2023 и 2025 година).

Срещите от квалификациите при дамите започват утре.

В турнира при мъжете миналогодишният шампион при юношите Иван Иванов отпадна в първия кръг на пресявките, а директно в основната схема след 29 юни с "уайлд кард" ще стартира най-добрият български тенисист Григор Димитров, полуфиналист на тревата в Лондон през 2014 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Елизара Янева на прага на топ 200

Елизара Янева на прага на топ 200

  • 22 юни 2026 | 09:56
  • 2084
  • 2
Серина Уилямс получи "уайлд кард" и за надпреварата на сингъл на Уимбълдън

Серина Уилямс получи "уайлд кард" и за надпреварата на сингъл на Уимбълдън

  • 22 юни 2026 | 09:24
  • 923
  • 0
Григор Димитров с пет места напред в ранглистата

Григор Димитров с пет места напред в ранглистата

  • 22 юни 2026 | 08:53
  • 9167
  • 7
Линда Носкова пречупи Пегула на финала в Берлин

Линда Носкова пречупи Пегула на финала в Берлин

  • 21 юни 2026 | 21:00
  • 1753
  • 0
Илиян Радулов и Янаки Милев стартират в понеделник на "Чаланджър"-а в Пловдив

Илиян Радулов и Янаки Милев стартират в понеделник на "Чаланджър"-а в Пловдив

  • 21 юни 2026 | 20:28
  • 874
  • 0
Динев, Толев и Кисимов продължиха напред в квалификациите на турнира в Пловдив

Динев, Толев и Кисимов продължиха напред в квалификациите на турнира в Пловдив

  • 21 юни 2026 | 20:15
  • 778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

  • 22 юни 2026 | 14:49
  • 13134
  • 107
Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

  • 22 юни 2026 | 11:08
  • 20449
  • 63
Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

  • 22 юни 2026 | 14:04
  • 15271
  • 21
Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

  • 22 юни 2026 | 14:48
  • 11578
  • 7
Франция ще опита да си осигури място на елиминациите още тази нощ, Мбапе потрива ръце за нови голове

Франция ще опита да си осигури място на елиминациите още тази нощ, Мбапе потрива ръце за нови голове

  • 22 юни 2026 | 13:04
  • 2092
  • 4
Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

  • 22 юни 2026 | 09:21
  • 18944
  • 18