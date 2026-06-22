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Наоми Осака продължава напред в Бад Хомбург, шампионката от 2024 отпадна

  • 22 юни 2026 | 17:08
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Наоми Осака продължава напред в Бад Хомбург, шампионката от 2024 отпадна

Шестата поставена Наоми Осака (Япония) се класира за втория кръг на турнира по тенис на тревна настилка от сериите WTA 500 в Бад Хомбург (Германия) след успех срещу Магдалена Фрех (Полша) с 6:4, 6:1 за час и 34 минути на корта.

Бившата номер 1 в света стартира срещата с 5:0, след което допусна два последователни пробива и полякинята се доближи на само гейм от нея. В крайна сметка обаче Осака осъществи брейк, с който поведе в общия резултат. Във втората част японката не изпита никакви трудности и отново взе пет поредни гейма, преди да затвори срещата на собствен сервис.

Така в следващия кръг тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между Александра Еала (Филипини) и Елизе Мертенс (Белгия).

В друг мач от първия кръг шампионката от 2024 година Диана Шнайдер (Русия), поставена под номер 7, отпадна в първия кръг след загуба от Клара Таусон (Дания) с 4:6, 4:6 за 74 минути. Във втория кръг Таусон ще играе срещу победителката от мача между участващата с "уайлд кард" Цинвън Чжън (Китай) и квалификантката Солана Сиера (Аржентина).

Синюй Ван (Китай) спечели срещу "щастливата губеща" от квалификациите Рената Сарасуа (Мексико) с 6:1, 6:2 за малко над час игра. Сарасуа зае мястото на Ива Иванович (САЩ), която се отказа в последния момент заради контузия в глезена. В следващия кръг съперничка на китайката ще бъде финалистката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Лейла Фернандес (Канада).

Рускинята Анна Калинская се справи с квалификантката Синя Краус (Австрия) с 6:4, 6:1 за 73 минути на корта. Нейна опонентка във втория кръг ще бъде победителката от двубоя между Линда Носкова (Чехия) и Елена-Габриела Русе (Румъния).

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Снимки: Gettyimages

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