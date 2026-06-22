Динко Динев преодоля квалификациите на "Чалънджър"-а в Пловдив

Динко Динев се класира за основната схема на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният състезател единствен от българите преодоля квалификациите, в които беше поставен под номер 12, побеждавайки Наоки Таджима (Япония) след обрат с 5:7, 6:3, 7:5 за два часа и 43 минути.

В първия сет Динев изоставаше с 1:5, но успя да изравни резултата с четири поредни гейма с два последователни пробива. Впоследствие обаче българинът загуби подаването си с 0:40 точки. В 12-ия гейм Динев имаше три точки за пробив, след като поведе с 40:0, но японецът взе четири поредни точки и поведе.

Динко Динев стартира с четири поредни гейма във втората част, след което двамата си размениха по един пробив, за да се стигне до резултат 5:3 в полза на българина. Така той се получи шанс да сервира за равенството в общия резултат и се възползва от него.

Решаващият сет отново беше оспорван и след четири пробива се стигна до равенство 5:5. Тогава Динев спечели най-важните два гейма в срещата и си осигури място в основната схема на турнира.

Другите двама българи, достигнали до втората фаза на квалификациите, Димитър Кисимов и участващия с "уайлд кард" Александър Толев не успяха да се класират.

Шампионът при двойките от Откритото първенство на Австралия за юноши Кисимов отстъпи на Томас Фанкът (Австралия) с 6:7(5), 6:4, 1:6 за два часа и половина на корта.

16-годишният Толев загуби от Томаш Беркиета (Полша) с 1:6, 2:6 за малко над час игра.

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