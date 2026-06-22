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Ива Йович се отказа от участие в Бад Хомбург

  • 22 юни 2026 | 16:01
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Ива Йович се отказа от участие в Бад Хомбург

Американската тенисистка Ива Йович се отказа от участие на турнира в Бад Хомбург (Германия) в последния момент, съобщават организаторите.

18-годишната състезателка трябваше да играе като поставена под номер 8 в основната схема на надпреварата, но се оттегли заради контузия в глезена. Йович, която е 17-а в световната ранглиста на WTA при жените, не се е появявала на корта, откакто получи травмата преди две седмици при загубата си срещу Ема Ръдукану (Великобритания) в Куинс Клъб.

Младата американка беше заменена от Рената Сарасуа (Мексико), която влезе в схемата като "щастлива губеща", но отстъпи на Синюй Ван (Китай) с 1:6, 2:6.

Участието на Ива Йович на "Уимбълдън" остава под въпрос, а освен нея и сънародничката ѝ Аманда Анисимова, която е шеста в света, също може да пропусне турнира от Големия шлем, въпреки че вече поднови тренировки.

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