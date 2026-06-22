Младият талант Senzu напусна BC.Game след края на наема си

Отборът на BC.Game официално се раздели с Азбаяр "Senzu" Мункболд, след като наемът му от The MongolZ изтече. Монголецът се присъедини към отбора в края на април и изигра едва четири официални мача.

Thank You @Senzucs, The loan has come to an end!

Thanks for your time! And Thanks @1mongolz for the loan! #bcgame pic.twitter.com/kRw2scou4y — BC Game Esports (@BCGameEsports) June 21, 2026

По време на престоя си Senzu записа среден рейтинг от 1.03, но не успя да помогне на тима да постигне по-добри резултати на IEM Атланта и CS Asia Championships, където BC.Game завърши на последно място.

След напускането му организацията отново е изправена пред сериозно преструктуриране. В момента основните фигури в състава остават звездите Олександър "s1mple" Костилев и Денис "electroNic" Шарипов, докато бившото португалско ядро на отбора продължава да е извън активния състав.

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