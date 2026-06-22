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  3. Вторият отбор на България тръгна с драматична загуба на турнира в Китай

Вторият отбор на България тръгна с драматична загуба на турнира в Китай

  • 22 юни 2026 | 18:24
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Вторият отбор на България тръгна с драматична загуба на турнира в Китай

Вторият национален отбор на България за жени започна с драматична загуба на приятелския турнир на бъдещите звезди в Шанхай (Китай). Воденият от Драган Нешич тим отстъпи на домакините от Шанхай с 2:3 (25:22, 13:25, 20:25, 25:13, 10:15) в първия си мач на Shanghai Volleyball Future Star Championship, игран този следобед.

Втората среща на турнира за България е с отбора на Калифорнийския университет. Двубоят е утре (23 юни) от 08,00 часа сутринта българско време.

Вторият женски национален отбор на България тръгва към Шанхай
Вторият женски национален отбор на България тръгва към Шанхай

Драган Нешич заложи на следния стартов състав: Димана Иванова, Елисавета Сариева, Габриела Жекова, Александра Китипова, Елена Коларова, Деница Ангелова и Мария-Магдалена Недялкова-либеро. Впоследствие в игра влязоха и останалите състезателки на България.

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