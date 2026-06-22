Вторият отбор на България тръгна с драматична загуба на турнира в Китай

Вторият национален отбор на България за жени започна с драматична загуба на приятелския турнир на бъдещите звезди в Шанхай (Китай). Воденият от Драган Нешич тим отстъпи на домакините от Шанхай с 2:3 (25:22, 13:25, 20:25, 25:13, 10:15) в първия си мач на Shanghai Volleyball Future Star Championship, игран този следобед.

Втората среща на турнира за България е с отбора на Калифорнийския университет. Двубоят е утре (23 юни) от 08,00 часа сутринта българско време.

Вторият женски национален отбор на България тръгва към Шанхай

Драган Нешич заложи на следния стартов състав: Димана Иванова, Елисавета Сариева, Габриела Жекова, Александра Китипова, Елена Коларова, Деница Ангелова и Мария-Магдалена Недялкова-либеро. Впоследствие в игра влязоха и останалите състезателки на България.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google