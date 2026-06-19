Вторият женски национален отбор на България тръгва към Шанхай

Вторият национален тим на България за жени заминава за Шанхайд, където ще участва в в турнира на бъдещите звезди. В него ще са още Китай, Франция, Нидерландия, Турция, Република Корея, домакините от Шанхай и тим на университета Бъркли в Калифорния. Турнирът е за млади състезателки.
Треньор на нашите е Драган Нешич. Българките започват турнира с мач срещу Шанхай на 22 юни (понеделник) от 14,00 часа. На следващия ден (23 юни) срещаме университетския тим от Калифорния от 08,00 часа сутринта. Третата ни среща е на 24 юни (сряда) срещу туркините пак от 08,00 часа. Ще се разиграват всички места от първо до осмо в зависимост от класирането.
Капитан на българките е разпределителят Димана Иванова, която беше избрана за най-добър състезател при златните медали на европейското и световното първенство за девойки 18 и 19 години.
Съставът на България:
Разпределителки:
Димана Иванова – Левски София (капитан)
Стефани Дянкова – ЦПВК
Крайни нападатели:
Елисавета Сариева – Марица
Александра Китипова – Марица
Габриела Жекова – Левски София
Вяра Парапунова – Левски София
Мария Златанова – Левски София
Никол Окоро – ЦСКА
Централни блокировачки:
Елена Коларова – Левски София
Деница Ангелова – ЦПВК
Боряна Ангелова – Марица
Либеро:
Мария-Магдалена Недялкова – МарицаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google