Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Вторият женски национален отбор на България тръгва към Шанхай

Вторият женски национален отбор на България тръгва към Шанхай

  • 19 юни 2026 | 17:33
  • 289
  • 0

Вторият национален тим на България за жени заминава за Шанхайд, където ще участва в в турнира на бъдещите звезди. В него ще са още Китай, Франция, Нидерландия, Турция, Република Корея, домакините от Шанхай и тим на университета Бъркли в Калифорния. Турнирът е за млади състезателки.

Треньор на нашите е Драган Нешич. Българките започват турнира с мач срещу Шанхай на 22 юни (понеделник) от 14,00 часа. На следващия ден (23 юни) срещаме университетския тим от Калифорния от 08,00 часа сутринта. Третата ни среща е на 24 юни (сряда) срещу туркините пак от 08,00 часа. Ще се разиграват всички места от първо до осмо в зависимост от класирането.

Капитан на българките е разпределителят Димана Иванова, която беше избрана за най-добър състезател при златните медали на европейското и световното първенство за девойки 18 и 19 години.

Съставът на България:

Разпределителки:

Димана Иванова – Левски София (капитан)

Стефани Дянкова – ЦПВК

Крайни нападатели:

Елисавета Сариева – Марица

Александра Китипова – Марица

Габриела Жекова – Левски София

Вяра Парапунова – Левски София

Мария Златанова – Левски София

Никол Окоро – ЦСКА

Централни блокировачки:

Елена Коларова – Левски София

Деница Ангелова – ЦПВК

Боряна Ангелова – Марица

Либеро:

Мария-Магдалена Недялкова – Марица

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 19 юни 2026 | 18:03
  • 10627
  • 11
Страхотно! Левски стартира директно в групите на Шампионската лига

Страхотно! Левски стартира директно в групите на Шампионската лига

  • 19 юни 2026 | 16:53
  • 3191
  • 0
Сърбия с втора победа във VNL

Сърбия с втора победа във VNL

  • 19 юни 2026 | 16:23
  • 699
  • 0
Новосибирск ще бъде домакин на F6 за Купата на Русия през 2027 година

Новосибирск ще бъде домакин на F6 за Купата на Русия през 2027 година

  • 19 юни 2026 | 15:49
  • 683
  • 0
Лучано де Чеко е новото попълнение на Локомотив (Новосибирск), сменя Мони Николов

Лучано де Чеко е новото попълнение на Локомотив (Новосибирск), сменя Мони Николов

  • 19 юни 2026 | 15:22
  • 571
  • 0
Енчо Керязов: Подготвяме нов закон, за да няма повече казуси като този в шахмата

Енчо Керязов: Подготвяме нов закон, за да няма повече казуси като този в шахмата

  • 19 юни 2026 | 13:08
  • 1892
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

  • 19 юни 2026 | 18:09
  • 6822
  • 21
Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

  • 19 юни 2026 | 15:18
  • 38434
  • 357
Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 19 юни 2026 | 18:03
  • 10627
  • 11
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 1308
  • 0
Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 26993
  • 43
Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

  • 19 юни 2026 | 12:37
  • 15918
  • 19