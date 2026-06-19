Вторият женски национален отбор на България тръгва към Шанхай

Вторият национален тим на България за жени заминава за Шанхайд, където ще участва в в турнира на бъдещите звезди. В него ще са още Китай, Франция, Нидерландия, Турция, Република Корея, домакините от Шанхай и тим на университета Бъркли в Калифорния. Турнирът е за млади състезателки.

Треньор на нашите е Драган Нешич. Българките започват турнира с мач срещу Шанхай на 22 юни (понеделник) от 14,00 часа. На следващия ден (23 юни) срещаме университетския тим от Калифорния от 08,00 часа сутринта. Третата ни среща е на 24 юни (сряда) срещу туркините пак от 08,00 часа. Ще се разиграват всички места от първо до осмо в зависимост от класирането.

Капитан на българките е разпределителят Димана Иванова, която беше избрана за най-добър състезател при златните медали на европейското и световното първенство за девойки 18 и 19 години.

Съставът на България:

Разпределителки:

Димана Иванова – Левски София (капитан)

Стефани Дянкова – ЦПВК

Крайни нападатели:

Елисавета Сариева – Марица

Александра Китипова – Марица

Габриела Жекова – Левски София

Вяра Парапунова – Левски София

Мария Златанова – Левски София

Никол Окоро – ЦСКА

Централни блокировачки:

Елена Коларова – Левски София

Деница Ангелова – ЦПВК

Боряна Ангелова – Марица

Либеро:

Мария-Магдалена Недялкова – Марица

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