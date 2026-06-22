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Кевин Магнусен не изневери на себе си при дебюта си в НАСКАР

  • 22 юни 2026 | 17:30
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Кевин Магнусен не изневери на себе си при дебюта си в НАСКАР

Бившият пилот във Формула 1 Кевин Магнусен не изневери на себе си при дебюта си в НАСКАР по време на вчерашното състезание във военноморската база Коронадо в Сан Диего.

Датчанинът стана поредният участник в Проект 91 на отбора на Тракхаус, който цели да привлече големи имена от света на моторспорта, които да стартират в НАСКАР. През годините в Проект 91 са участвали още Кими Райконен, Шейн ван Гизберген и Елио Кастроневес, които са стартирали в различни състезания.

Вчера беше ред на Магнусен да седне в колата с №91 по време на дебютното състезание в Сан Диего. Настоящият пилот на БМВ в Световния шампионат за издръжливост (WEC) завърши 27-ми в надпреварата, в която записа и най-бързата обиколка.

Моментът, който всички ще запомнят от дебюта на Магнусен в НАСКАР, обаче, настъпи след финала. Тогава той влезе в устни пререкания с Ноа Грегсън, който потърси обяснение от бившия пилот във Формула 1 за инцидент на пистата. Това никак не се хареса на Магнусен, който използва нецензурен език в диалога си с Грегсън.

Клип от разправията между двамата веднага се завъртя из социалните мрежи, а феновете на Формула 1 веднага припомниха и инцидентът между Магнусен и Нико Хюлкенберг след финала на Гран При на Унгария през 2017 година. Тогава датчанинът отново използва нецензурен език, а от Формула 1 не пропуснаха възможността също да припомнят този случай, публикувайки клип от него.

Тези два момента с участието на Магнусен само показват, че датчанинът е от онзи изчезващ вид спортисти, на които не им пука какво говорят, а гледат да бъдат себе си, без да се интересуват от пиар последиците на техните думи и действия.

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Снимки: Gettyimages

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